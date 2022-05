Il Colosseo è giallorosso: la festa per la vittoria della Conference (LE FOTO)

Ore 22:55 di mercoledì 25 maggio 2022: la Roma batte il Feyenoord per uno a zero grazie ad un gol di Zaniolo e vince la Conference League. Al triplice fischio dell’arbitro Kovács sono partiti i festeggiamenti della squadra di Mourinho a Tirana e dei tifosi giallorossi nella Capitale. I supporters romanisti hanno invaso le strade di Roma armati di bandiere, sciarpe e maglie per festeggiare l’impresa di Pellegrini e compagni.

La festa è proseguita per tutta la notte fino all'arrivo della squadra a Fiumicino e poi a Trigoria. Grande ressa di pubblico al Colosseo dove si sono ritrovati tantissimi tifosi a cantare cori e a godersi la vittoria di un trofeo che Mourinho ha riportato a Trigoria dopo ben quattordici anni dall'ultima volta.