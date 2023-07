Tris di acquisti per il Colonna

Il Colonna avvia la sua campagna acquisti con tre colpi importanti. A disposizione del mister Paolo Mariani per la stagione 2023/2024 ci saranno Paoliello, Cioffi e Loreti.

I rinforzi andranno a rinforzare tutti i reparti della formazione castellana. Paoliello è un difensore classe 1991, Mauro Cioffi attaccante classe 1994 reduci dal Città di Rieti in Prima Categoria nello scorso anno. Matteo Loreti classe 1994 nell'ultima stagione ha militato nel Valmontone conquistando la Promozione.

I tre si aggiungono a Valerio Arcangeli reduce dall'esperienza al Monterosi e a rinnovi importanti quali i difensori Simone Olivieri e Alessandro Calzetta, i centrocampisti Simone Vassallo, Matteo Ilari e Federico Laurenzi e gli attaccanti Federico Bendia e Lorenzo Rosato.

Queste le parole del ds del Colonna Gianluca Cippitelli: “Paoliello è un centrale esperto che abbina personalità a qualità tecnica: le sue caratteristiche rendono più completo il reparto. Loreti è un centrocampista di spessore, il classico play capace di dettare tempi di gioco e lavorare in entrambe le fasi: dotato di qualità tecnica e di un buon tiro dalla distanza che ne consentono eventualmente un utilizzo anche in altri ruoli. Cioffi è un attaccante fisico, potente e che non molla niente, un calciatore in grado di fare reparto da solo. Ho visto i nuovi ragazzi molto motivati, determinati e contenti della scelta fatta: hanno voglia di farsi apprezzare per le loro qualità tecniche, ma anche per la loro serietà. I ragazzi sono stati presi su indicazione del mister che li conosce, li apprezza ed è sicuro che il loro apporto ci aiuterà a crescere. Ritengo doveroso cercare il più possibile di assecondare le sue richieste: l’abbiamo fatto per i primi movimenti e lo faremo ancora. Il mercato, infatti, non finisce qui e stiamo cercando altri due o tre innesti per completare la rosa”.