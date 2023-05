Colonna salvo: arrivano i complimenti del Comune

Il Colonna si è salvato nell'ultima giornata del Girone D del campionato Promozione. Un risultato importante la formazione di mister Vicale che ha difeso la categoria negli ultimi novanta minuti. Per questo risultato sono arrivati i complimenti del comune.

Salvezza diretta

Il Colonna ha centrato la salvezza diretto vincendo per uno a zero in trasferta contro l'Atletico Lodigiani. Il risultato infatti premia la formazione di Vicale che col contemporaneo pareggio della Virtus Roma, ha portato il suo vantaggio sui gialloblù a 10 punti e quindi niente play out. Il gol della salvezza diretta lo ha firmato Vassallo al 30esimo del primo tempo.

I complimenti

Con una nota sui social il Comune di Colonna ha fatto i complimenti alla società per i risultati ottenuti nell'Under 19 e nel campionato Promozione. Questo il messaggio: "Una crescita, quella della SSD Colonna, in tutti i settori sintomo dell'ottimo lavoro che svolgono dirigenza e preparatori. Lavoro che beneficerà della riqualificazione del campo sportivo nei prossimi mesi. Un ringraziamento al delegato allo Sport Giorgio Cascia per la grande attenzione e il sostegno che dà alla SSD e allo Sport in genere. In questi mesi sta organizzando riunioni con tutte le Associazioni Sportive per preparare la Festa dello Sport 2023 in cui saranno raccontate tutte le pratiche sportive che Colonna offre.