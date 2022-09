SSD Colonna, non solo Promozione: pronta la festa della polisportiva castellana

Il Colonna ha iniziato la sua prima storica stagione in Promozione, con l'impegno in Coppa Italia contro il Bellagra (sconfitta per due a uno all'andata).

Oltre alla Promozione però la festa in casa Colonna riguarda anche i più giovani vista la partenza della sua prima annata da “Scuola calcio Elite”. "Un traguardo importante, frutto di un grandissimo lavoro portato avanti in questi anni. Tra i nostri progetti, oltre a quello legato alla figura dello psicologo che già esiste e che continueremo a valorizzare, c’è la partecipazione a quello sulla “tutela dei minori” o al “progetto tecnico federale” e anche a una serie di eventi promossi dalla Federazione. La gente apprezza il nostro impegno e non è un caso che abbiamo numeri in sensibile e costante crescita che ci hanno portato a inserire la figura di due nuovi istruttori nello staff tecnico. A fine ottobre dovrebbe poi cominciare per tutti i gruppi l’attività federale”. Queste le parole di Angelo Carletta, già direttore generale del Colonna e ora coordinatore e dirigente responsabile della Scuola calcio, al suo sesto anno all’interno del club castellano.

Per festeggiare il primo anno della Promozione e della Scuola calcio Elite, sabato 24 e domenica 25 si terrà la grande festa della polisportiva castellana. Tutti i settori faranno un open day per far conoscere le proprie attività. Sabato previste amichevoli del settore giovanile agonistico del calcio presso il campo “Tozzi”, mentre al pallone polivalente ci sarà spazio per la pallavolo e il minivolley e alla “piattaforma” si esibirà il pattinaggio. Domenica mattina tutti al campo per sostenere la prima squadra, poi al pomeriggio spazio a tutti i gruppi della Scuola calcio Elite che sfideranno le società amiche della Lupa Frascati e del Football Club Frascati, mentre al pallone polivalente ci sarà l’open del settore basket. Infine gli eventi: sabato sera un evento dedicata ai ragazzi con alcuni dj, domenica sera spazio al cantante e chitarrista Rosario Rannisi. Sempre domenica, sul palchetto adiacente al campo sportivo, ci sarà la presentazione ufficiale dei vari settori sportivi della Ssd Colonna.