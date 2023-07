Colonna, Mariani è il nuovo allenatore

Il Colonna dopo aver centrato la salvezza al primo anno in Promozione per la stagione 2023/2024 affida la panchina della prima squadra a Paolo Mariani.

Per giungere al navigato tecnico si è mosso in prima persona il direttore sportivo dei castellani Gianluca Cippitelli. Ad accompagnare l'allenatore in questa avventura ci sarà il suo vice Sandro Sbaffi. Nelle prossime settimane sarà completato lo staff tecnico e l'organico della rosa che vedrà tante conferme.

Queste le parole di Mariani sugli obiettivi della prossima stagione: “La società mi ha chiesto di fare un campionato migliore dell’anno scorso. Sono tre anni che faccio questo tipo di girone, avendo allenato Guidonia, Sant’Angelo e Vicovaro. L’anno scorso il raggruppamento era uno dei più tosti dell’intera categoria, ma secondo me quest’anno ci sarà un po’ più equilibrio e ci potremo divertire, in special modo se centriamo presto il nostro obiettivo minimo. Per una squadra che è “giovane” in questa categoria sarebbe importantissima una buona partenza perché può dare autostima. Ma durante la preparazione, che comincerà dal prossimo 17 agosto (il campionato inizia a metà settembre, ndr), lavoreremo per arrivare fino in fondo”.