Colonna, Mariani: "Pareggio giusto"

Il Colonna ha pareggiato per due a due nella prima giornata del Girone D del campionato Promozione contro lo Sporting San Cesareo. A parlare del match che si è giocato a Labico per l'indisponobilità del campo del Colonna è il neo tecnico Mariani.

La partita

Il derby ha lasciato l'amaro in bocca al Colonna che al 37esimo era avanti per due a zero grazie alla doppietta di Calzetta. Prima della fine della prima frazione di gioco è arrivato però la rete dell'ex Muzzi col pareggio giunto successivamente nella ripresa al 65esimo.

Le parole di Mariani

Queste le parole di Mariani sulla partita: “Una delle difficoltà è stata proprio quella di non essere riusciti a fare nemmeno un allenamento su quel campo che, essendo un po’ piccolo come dimensioni, penalizza le caratteristiche tecniche della nostra squadra. Nella prima frazione, comunque, ci siamo espressi bene andando sul doppio vantaggio con una doppietta di Calzetta, poi gli ospiti hanno accorciato le distanze poco prima dell’intervallo e lì c’è stata una svolta “negativa” della partita per noi. Nella ripresa, a circa un quarto d’ora dalla fine, lo Sporting San Cesareo ha trovato il pari. Loro hanno finito il match in modo brillante e noi probabilmente abbiamo accusato i carichi pesanti della preparazione. Credo che alla fine il pareggio sia stato giusto: è stato un bel derby, corretto e giocato tra due squadre di valore. Tra gli avversari, tra l’altro, c’erano alcuni ex come Ceccarelli, Muzzi e Bendia e quindi avevano voglia di fare bene”.

Proprio lo Sporting San Cesareo è stata una delle novità “in extremis” del girone D dove è inserito il Colonna: “Il comitato regionale ha ridisegnato i gironi a pochi giorni dal via e nel nostro gruppo sono stati inseriti lo Sporting San Cesareo neopromosso, ma compagine estremamente valida, oltre a due squadre forti come Sant’Angelo e Casal Barriera. Questi ultimi, assieme all’Atletico Morena, sono tra le favorite per la vittoria finale di un raggruppamento che è davvero durissimo. Noi ce la possiamo giocare con tutti e proveremo a fare il massimo”.

La seconda giornata vedrà il Colonna andare sul campo del Valle Martella reduce dalla sconfitta contro il Falaschelavinio: “Si gioca al “De Fonseca” di Finocchio contro una squadra neopromossa che ha perso la prima di campionato. Sono certo che gli avversari, sul loro campo, daranno il fritto, ma anche noi faremo il massimo e dovremmo essere al completo recuperando lo squalificato Casciotti e qualche acciaccato. Le prime domeniche sono di assestamento per tutti, noi abbiamo un gruppo praticamente tutto nuovo e quindi serve del tempo per vedere il miglior Colonna”.