Colonna, Lauretti: "Vittoria imporrate contro il Casal Barriera"

Nell'utima giornata del Girone D la scena è tutta del Colonna. I ragazzi di mister Lauretti, in 10, hanno infatti fatto il colpo grosso sul campo del Casal Barriera vincendo per uno a zero grazie a Rosato e adesso si trova a due punti dalla zona playout.

Il tecnico Lauretti commenta così la partita: "Nonostante un arbitraggio molto penalizzante nei nostri confronti, siamo riusciti a conquistare tre punti molto importanti. Siamo andati in vantaggio con un gol di Rosato dopo un quarto d’ora, poi abbiamo avuto pure l’opportunità del raddoppio e forse l’unico rammarico è stato quello di non averle concretizzate: avremmo sofferto molto di meno. Nel secondo tempo l’arbitro ha comminato due ammonizioni al nostro attaccante Vecini, in maniera abbastanza incredibile. La squadra, però, ha tenuto botta molto bene fino alla fine. Questa vittoria è il segnale che la strada intrapresa è quella giusta, un successo che può darci una forte spinta”.

L'allenatore arrivato in corsa fa il punto della situazione: "Questi ragazzi sono validi, avevano solo bisogno di riacquisire fiducia. Tra i nuovi innesti, ce ne sono alcuni che venivano da un periodo di inattività e, avendo dovuto giocare per forza, sono un po’ acciaccati. Per la partita di domani col Montesacro dovremo fare la conta dei disponibili. Loro hanno alcuni buoni giocatori tra cui il fresco ex Cioffi, inoltre c’è un solo allenamento per preparare questa partita. Credo che anche piazzare questo turno infrasettimanale prima della sosta natalizia non sia il massimo”.

La corsa del Colonna verso la salvezza è cominciata: “Il raggiungimento di quell’obiettivo dipende da tanti aspetti – dice Lauretti – Le potenzialità ci sono, riuscire a salvarsi sarebbe davvero un grosso risultato”.