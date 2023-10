Colonna, Cioffi: "Col Morena vittoria importante. Il nostro campionato inizia adesso"

Nella terza giornata del Girone D del campionato Promozione è del Colonna il colpo grosso. La formazione biancoazzurra ha battuto in casa per uno a zero l’Atletico Morena grazie alla rete di Mauro Cioffi. L’attaccante classe 1994 è stato scelto da RomaToday come miglior giocatore di giornata e questa è la sua intervista esclusiva.

Contro l’Atletico Morena è stata una partita aperta: “Ci sono state tante occasioni da una parte e dell’altra” – racconta Cioffi – “Noi abbiamo meritato perché siamo stati più cattivi, abbiamo preso tutte le seconde palle. Sono tre punti importanti dopo una settimana difficile dopo la sconfitta della settimana scorsa”. L’attaccante ha deciso il match con una sua rete: “Il gol è stato frutto di una bell’azione corale. Dedico il gol a mia moglie e la vittori alla squadra e al mister”.

Cioffi è uno dei volti nuovi del Colonna in questa stagione: “Siamo un gruppo nuovo. Abbiamo iniziato la preparazione a metà agosto. Non era semplice inziale, la squadra è molto giovane ma ci sono elementi di spessore e importanti, da Provaroni a Loreti, che sanno giocare. Stiamo lavorando tanto tutti e i risultati si vedono”.

Domenica prossima trasferta insidiosa per il Colonna contro la Virtus Ardea: “Sarà una partita tosta abbiamo una settimana per prepararci bene. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento mostrato col Morena. Il nostro campionato è iniziato adesso”. Cioffi non pone limiti alle potenzialità della squadra: “Il primo obiettivo è fare il prima possibile i punti per la salvezza ma io sono ambizioso. Voglio giocare un campionato di vertice e possiamo farlo, siamo un’ottima squadra e dobbiamo pensare partita per partita”.

A livello personale il classe ’94 vanta grandi numeri ed esperienza dai 7 anni nelle giovanili della Lazio, squadra di cui è tifoso, al Tor Tre Teste, alla Primavera del Crotone al contratto col Parma e la Serie A in Albania, per poi il campionato vinto col Bisceglie: “Più gol faccio più sono contento. Sicuramente punto alla doppia cifra”.

Infine Cioffi ci svela i suoi idoli calcistici: “Sono un tipo carismatico e miei idoli sono Ibrahimovic e da laziale non posso non citare Paolo Di Canio”.