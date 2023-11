Colonna: Esonerato Mariani, arriva Vicale

Paolo Mariani non è più l'allenatore del Colonna. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta contro il Ceccano ma più in generale un inizio di stagione difficile con la squadra castellana che ha conquistato soltanto 4 punti in 6 partite.

A spiegare nel dettaglio la scelta del cambio di allenatore è il direttore sportivo della squadra Giovanni Cippitelli: "Quando si arriva a prendere queste decisioni le responsabilità sono sempre da condividere tra le varie componenti. Il rendimento del gruppo in questa prima fase del campionato non è stato soddisfacente e in questi casi a pagare è sempre l’allenatore. Abbiamo parlato con mister Mariani, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità dimostrati nella sua avventura a Colonna, e abbiamo convenuto che fosse meglio provare a dare la classica scossa ad un gruppo che può sicuramente fare di più”.

La dirigenza ha affidato la panchina deila squadra dei Castelli a Davide Vicale. Il nuovo mister conosce l'ambiente visto che aveva allenato la squadra nel finale dello scorso anno subentrando a Di Julio. "Puntare su Vicale è stato semplice perché lui conosce già il nostro ambiente e tra l’altro collaborava attualmente col tecnico dell’Under 19 regionale Alessio Rippa. Ha dimostrato la voglia e la personalità giuste per prendere la guida della prima squadra in questo delicato momento e abbiamo preferito affidare il gruppo a qualcuno che già conosce alcune situazioni” sottolinea il ds.

Vicale debutterà nuovamente sulla panchina del Colonna nel turno infrasettimanle contro il Paliano capolista: "Un avversario molto forte come dimostra la classifica" – dice Cippitelli – "Ma probabilmente i nostri ragazzi potranno giocare senza pressioni: speriamo che mettano in campo la voglia di cambiare rotta".