Ssd Colonna calcio, Dell’Ospedale: “Test col Barbato ci dirà qualcosa in più”

Colonna (Rm) – E’ davvero un ottimo inizio di campionato quello dell’Under 16 provinciale del Colonna. I ragazzi di mister Marco Dell’Ospedale hanno sbancato (pure) il terreno di gioco dei Vigili del Fuoco con un rotondo 4-0, centrando la terza vittoria consecutiva. Ma la gara in terra capitolina non è stata semplicissima: “Si è giocato su un campo di “ex erba” molto fangoso e questo ha aumentato le difficoltà della partita – spiega il tecnico – I ragazzi, però, hanno interpretato il match esattamente come l’avevamo preparato, riuscendo a sfoderare anche qualche buona giocata nonostante il terreno non fosse dei migliori. Nel primo tempo un rigore di Di Renzo ci ha mandato in vantaggio, poi abbiamo creato qualche altra occasione senza riuscire a raddoppiare. All’intervallo ho solamente chiesto ai ragazzi di essere più concreti, aggiungendo che stavano facendo bene tutto il resto. Il gol del 2-0 è arrivato abbastanza in fretta nel secondo tempo e lo ha firmato Nieddu, poi ancora Di Renzo e Terribile hanno arrotondato il punteggio e ci hanno consegnato altri tre punti”. Il bottino pieno non fa esaltare mister Dell’Ospedale: “Ovviamente siamo contenti dell’attuale situazione di classifica, ma la cosa che mi rende più felice è vedere l’impegno dei ragazzi che hanno formato un gruppo unito e poi ascoltano con grande attenzione le mie idee, facendole proprie. Il duro lavoro settimanale sta dando i suoi frutti, ma bisogna continuare così”. Nel prossimo turno c’è un’altra trasferta a Nemi contro il Barbato: “Me ne hanno parlato bene, sarà un test più probante considerando che loro hanno sette punti in classifica. Come sempre proveremo a fare la nostra partita, dando ovviamente un’occhiata alle caratteristiche degli avversari. Sarà una gara stimolante e ci dirà qualcosa di più sul nostro reale valore. Come già detto in altre occasioni, quando inizio una stagione l’obiettivo dev’essere sempre quello più alto. Con questo gruppo faremo di tutto per potercela giocare fino alla fine, ovviamente poi servono una serie di incastri e di combinazioni per spuntarla”.