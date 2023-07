Doppio colpo Colonna: ecco Provaroni e Cacciotti

Il Colonna si prepara alla prossima stagione con due grandi colpi di mercato. La società castellana ha annunciato infatti il portiere ex Valmontone Flavio Provaroni (classe 1994) e il difensore Gianluca Cacciotti (classe 1996).

Cacciotti, difensore centrale che ama costruire dal basso, torna nel Lazio dopo l'esperienza nella scorsa stagione a Spoleto nella Promozione umbra. Il classe '96, vanta diverse esperienze in serie D con maglie di Lupa Roma, Vastese, Albalonga, Potenza, Olbia, Lanusei, Cynthia fra le altre.

"Ho scelto il Colonna per il progetto tecnico ma anche l’insistenza e la fiducia dimostratami dalla società, in particolare dal direttore sportivo Gianluca Cippitelli che mi ha chiamato spessissimo" - dichiara Cacciotti che continua - "Sono stato nei giorni scorsi presso l’impianto sportivo del Colonna, anche se ci avevo giocato già da piccolino, e ho visto anche che stanno rifacendo il terreno di gioco. Tutto l’ambiente mi ha fatto un’impressione positiva. Inoltre ho l’opportunità di potermi riavvicinare a casa, anche se non mi hanno mai spaventato le esperienze fuori regione”.

Il difensore tiene i piedi per terra: “Per me sarà la prima esperienza nella Promozione laziale e quindi non conosco bene il valore delle varie squadre. Di sicuro, conoscendo i nomi di alcuni futuri compagni di squadra, la società ha allestito un gruppo importante e quindi speriamo di fare un campionato di livello”.