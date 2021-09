(Coppa Italia Eccellenza) Il Colleferro supera il Paliano ai rigori ed approda al secondo turno

E' stato al cardiopalma l'esordio ufficiale in Coppa Italia Eccellenza per il Colleferro Calcio, che ha superato per 5-4 ai calci di rigore, dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, la Polisportiva Città di Paliano, anche lei militante nel girone C dell'Eccellenza laziale. Una partita dai continui colpi di scena che ha visto il Colleferro, schierato con il 3412 da mister Battistelli, in svantaggio dopo soli tredici minuti grazie ad un tap-in sul secondo palo di Donnini, imbeccato con un cross rasoterra da sinistra sugli sviluppi di una punizione battuta rapidamente dal Paliano. La reazione del Colleferro non si fa attendere ed arriva il pareggio al 28' con un rigore di Cerroni che spiazza il portiere del Paliano. Il forcing della squadra di casa continua e il gol del vantaggio è la diretta conseguenza. Il Colleferro conquista una punizione al limite dell'area da sinistra, Mastrella si presenta alla battuta e con uno splendido tiro che si insacca alla sinistra del portiere porta in vantaggio la sua squadra allo scadere del primo tempo.

Il rientro dagli spogliatoi non scalfisce la fiducia del Colleferro, che sembra riuscire ad amministrare il vantaggio e a portare a casa la partita. Nel calcio però si sa, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e in questo caso la fortuna sembra proprio aver voltato le spalle ai padroni di casa. Il Paliano torna a farsi sotto con forza e all'ultimo minuto disponibile conquista un calcio d'angolo da destra. La traiettoria alta e tesa della palla trova la testa di Martinoli che con una leggera deviazione insacca in rete e firma la beffa per il Colleferro, che ora dovrà rifare tutto ai rigori per conquistarsi il passaggio del turno. Alla lotteria dei rigori entrambe le squadre non partono al meglio, con diversi errori. E' decisivo il portiere del Colleferro, Alessandri, che più volte salva i suoi e con le sue parate manda il Colleferro al secondo turno della Coppa Italia.

SSD Colleferro Calcio - Polisportiva Città di Paliano 2-2 (5-4 d.c.r) 13' Donnini (P), 28' rig. Cerroni (C), 46' Mastrella (C), 95' Martinoli (P)

COLLEFERRO (3-4-2-1) Alessandri, Coluzzi, Lisi, Cataldi, R. Galeazzi, Mastrella, Colaiacomo, Carlini, Botticelli, D'Albenzo, Cerroni A disposizione: Semeniuc, Iacobelli, Antocchi, Gabriele, Oriano, Galeazzi C., Polisini, Felici, Panico. All. Battistelli

PALIANO Reali, Pepe, Cristini, De Vecchis, Borgia, Nardi, Donnini, Ziantoni, Salvati, Cesarini, Conti. A disposizione: Perri, Porcu, Ronci, Azzawi, Alessandroni, Moretti, Martinoli, Macciocca. All. Russo