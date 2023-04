Colleferro, si prepara la festa per la sfida con l'Itri di domenica

Una giornata di grande festa. La famiglia del Colleferro è pronta a vivere un appuntamento speciale: domenica, prima della partita dell’Eccellenza (in programma alle ore 11,30 come da disposizioni del comitato regionale), ci sarà una sorta di sfilata e la premiazione per tutti i ragazzi del settore giovanile, sia agonistico che di base. Dalle ore 9,45 il vice presidente Federico Moffa, il responsabile della comunicazione Leonardo Pera e il referente della comunicazione per il settore giovanile Davide Vincenzi presenteranno agli spettatori del “Caslini” tutte le formazioni giovanili del club rossonero che hanno regalato tante soddisfazioni nel corso di questa stagione. “Tutti i tesserati sfileranno e riceveranno una medaglia, poi i vari tecnici faranno un piccolo bilancio di quella che è stata l’annata – rimarca Moffa – All’evento saranno ovviamente presenti sia il presidente Giorgio Coviello che il responsabile del settore giovanile Luca Di Placido che tracceranno un bilancio dell’attività giovanile. Personalmente posso dire che la Scuola calcio ci ha regalato grandi soddisfazioni, arrivando a guadagnare il titolo di Scuola calcio d’Elite di terzo livello, unica della provincia di Roma. Complessivamente bene anche le squadre agonistiche con l’Under 19 Elite che ha fatto una stagione strepitosa e l’Under 15 Elite che si è salvata ai play out. Purtroppo l’Under 17 Elite non è riuscita a rimanere in categoria, ma siamo certi che si tratti di un gruppo valido che si riscatterà già l’anno prossimo. In generale, poi, siamo veramente orgogliosi del comportamento e della correttezza di tutti i nostri tesserati, un aspetto a cui teniamo particolarmente”. La chiusura di Moffa riguarda l’Eccellenza: “Domenica sarà la nostra ultima gara casalinga. C’è ancora una piccola speranza matematica di agganciare il secondo posto, anche se ovviamente il discorso è molto complicato. Ma è stata una stagione bellissima e comunque da vertice, come da speranze di inizio stagione. L’ambizione del nostro club rimane alta e la voglia di fare il salto di qualità è sempre intatta, anzi ancora maggiore”.

[ufficio stampa Colleferro]