Colleferro, le prime parole dell'ex Roma Jacopo Ferri "Colleferro è una grande vetrina"

Si presenta ai microfoni del Colleferro Jacopo Ferri, centrocampista ex Roma che è approdato al Colleferro dopo tante stagioni in maglia Certosa. “Dopo due anni e mezzo al Certosa come capitano, sono stato contattato dal DG Fabietti. Sono stato felice di ricevere questa chiamata perché Colleferro, nel mondo del calcio dilettantistico e dei campionati di Eccellenza, è sempre stata una grande vetrina e rappresenta un impegno importante, per la struttura, i tifosi e la storia della società stessa. Tra le chiamate che ho ricevuto in questo periodo, è stata la prima e l’unica che mi ha portato ad accettare ad occhi chiusi. Per quanto riguarda la prossima stagione, non essendoci il vincolo degli under, sarà un campionato innovativo e di un livello superiore. Ci saranno squadre molto preparate con investimenti importanti, e noi scenderemo in campo settimana dopo settimana per giocarcela con tutti. Tutto quello che verrà sarà il risultato del campo.”