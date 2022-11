Colleferro, le parole di Oduamadi "Importante vincere a Vicovaro per rimanere in scia"

E’ stata una partita tosta, spigolosa e anche con qualche polemica. Ma il Colleferro è riuscito a conquistare tre punti importanti sul campo del Vicovaro: un successo che porta la firma indiscutibile di Nnamdi Oduamadi, attaccante nigeriano classe 1990 (ed ex Milan) autore di una decisiva doppietta con cui i rossoneri si sono imposti per 2-1, tra l’altro in inferiorità numerica: “Abbiamo cominciato bene la sfida, andando in vantaggio col mio primo gol – dice la punta africana ritratta nella foto di Leonardo Pera – Poi c’è stato l’episodio del calcio di rigore a favore degli avversari e dell’espulsione del nostro portiere Ercoli: sull’1-1 la gara si è sicuramente complicata, dovendo giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Ma abbiamo interpretato la sfida come se fossimo undici contro undici e abbiamo messo tanta grinta e concentrazione sul campo. Verso la fine della partita sono riuscito a realizzare il gol della vittoria e sono stato molto felice”. Il Colleferro, a inizio settimana, ha denunciato alcuni cori razzisti nei confronti dello stesso Oduamadi e di Parfait: “Qualche insulto è arrivato, ma ci sono abituato: queste cose non mi scalfiscono ormai”. Il nigeriano è salito a cinque gol stagionali (con tre assist): “Non sono un bomber, ma cerco semplicemente di aiutare la squadra provando a segnare o facendo passaggi vincenti ai miei compagni”. Il successo di Vicovaro ha permesso al Colleferro di restare a -6 secondo e a -9 dalla capolista Sora: “In questo inizio di campionato le prime due sono andate fortissimo, mentre noi abbiamo perso qualche punto di troppo. Comunque credo fortemente al fatto che il Colleferro possa lottare per una delle prime due posizioni. D’altronde quando sono arrivato qui l’anno scorso l’obiettivo era quello della salvezza e lo abbiamo centrato, ora proviamo a fare questo salto di categoria. Il rapporto con la società è ottimo, abbiamo un buon gruppo e i nuovi arrivati sono forti, poi c’è mister Enrico Baiocco che è veramente un ottimo allenatore, sempre positivo e con una mentalità vincente”. Oggi pomeriggio c’è il ritorno degli ottavi di Coppa Italia col Sora (dopo lo 0-2 dell’andata), mentre nel prossimo turno di campionato il Colleferro ospiterà l’Anagni: “Sta un po’ indietro in classifica, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e proporre il calcio che sappiamo, consapevoli che non abbiamo tante possibilità di commettere altri errori”.

[ufficio stampa Colleferro]