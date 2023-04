Colleferro, le parole di mister Scaricamazza "Spero e penso che proseguiremo insieme"

Il Colleferro si è tolto una grande soddisfazione. La formazione di mister Stefano Scaricamazza ha violato il campo del Sora con un prezioso 1-0, firmato dal sigillo di Moriconi. "E’ stata davvero una bella partita, godibile per tutti quelli che erano presenti allo stadio – dice l’allenatore rossonero – La squadra ha giocato una gara vera da ogni punto di vista, sfoderando personalità e qualità. Il gol di Moriconi sugli sviluppi di un corner, arrivato dopo un quarto d’ora, ha cambiato il quadro tattico della partita anche se noi avevamo iniziato forte e ci siamo meritati quel vantaggio. Una volta avanti, siamo andati a creare alcune possibilità sugli spazi concessi dagli avversari, ma anche il Sora è andato vicino al pareggio prendendo un palo e una traversa. Ma nel complesso, direi che nei novanta minuti abbiamo meritato la vittoria". Un successo che forse non servirà per agganciare il secondo posto, ma che comunque è significativo: "Sono da quattro mesi qui e i ragazzi hanno fatto un lavoro davvero importante e questo è una sorta di premio per tutti gli sforzi fatti". Il Certosa ha un vantaggio di cinque punti a due giornate dal termine, praticamente un’ipoteca sulla partecipazione ai prossimi play off interregionali. "Nel calcio mai dire mai, nulla è scontato anche se dobbiamo essere realisti. Noi dobbiamo fare queste due partite con professionalità e voglia per finire al meglio". La prima di queste sarà il match casalingo di domenica con l’Itri: "Sarà l’ultima esibizione davanti ai nostri tifosi e vogliamo lasciare un ricordo positivo. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, gli spalti sono sempre stati gremiti nel corso della stagione" dice Scaricamazza che poi accenna qualcosa sul futuro. "Con la società abbiamo già parlato, dobbiamo solo capire le strategie. Spero e penso che proseguiremo insieme. Qui sto molto bene, poi dipenderà da una serie di valutazioni che dovrà fare anche il club".

[ufficio stampa Colleferro]