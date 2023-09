Colleferro, le parole di Marinaro "La società ha tutte le intenzioni di fare il salto di categoria"

Il Colleferro va avanti… di misura. La squadra rossonera ha centrato la sua terza vittoria (in quattro incontri di campionato) imponendosi col medesimo punteggio: 1-0. La “vittima” di turno è stata il Gaeta che si è arresa alla splendida punizione del centrocampista offensivo classe 1994 Carmine Marinaro: “Abbiamo affrontato una squadra importante, ma soprattutto nel primo tempo abbiamo costruito tante occasioni da rete senza riuscire a concretizzarle – dice l’ex Terracina – Poi verso la metà della ripresa, su un calcio di punizione dal limite, ho trovato il gol del vantaggio. Successivamente il Gaeta ha provato ad alzare il suo baricentro, ma a parte un’occasione nel finale non abbiamo mai corso grossi pericoli e così sono arrivati tre punti preziosi”. Marinaro (ritratto nella foto di Leonardo Pera) prova ad analizzare il trend del Colleferro in questa prima parte di stagione: “Pur vincendo tre partite di misura, abbiamo sempre creato tanto. Dobbiamo essere più cattivi e determinati sotto porta perché altrimenti le partite si possono complicare, come accaduto nella sconfitta col Sezze. Comunque concediamo poco agli avversari anche perché il pallino del gioco ce l’abbiamo spesso noi. La condizione atletica generale è buona, ma può solo migliorare da qui in avanti”. La classifica del girone B già denota un certo equilibrio: “Questo è un raggruppamento tosto e ci sono diverse squadre che possono puntare alla promozione, ma siamo solo all’inizio della stagione e quindi servirà tempo per capire i reali valori delle varie squadre”. Marinaro parla del suo inserimento a Colleferro: “Sono pugliese e nella mia regione il calcio viene vissuto molto intensamente. Qui a Colleferro ho trovato una grande piazza e tanto entusiasmo, come anche nella mia precedente esperienza a Terracina. La società ha tutte le intenzioni di fare il salto di categoria, c’è un gruppo forte e coeso e uno staff competente. Possiamo fare bene”. Nel prossimo turno c’è il big match sul campo dell’Unipomezia: “Non conosco personalmente i giocatori avversari, ma so che hanno allestito una squadra forte e l’avvio di campionato lo conferma. Lì c’è il direttore sportivo Manuel Panini con cui ho giocato all’Albalonga: una persona seria e un uomo che sa di calcio. Noi vogliamo essere protagonisti e per farlo si passa anche da queste partite, anche se la stagione è lunga e non è certamente una partita decisiva. A livello di morale, però, può dare qualcosa e quindi sarebbe importante fare punti domenica”.

[ufficio stampa Colleferro]