Colleferro, le parole del vicepresidente Moffa "Ci dispiace per i tifosi"

Non il miglior inizio di campionato per il Colleferro, che dopo il pareggio contro l'Audace si trova ad un punto in due partite nel girone E di Eccellenza Lazio. A fare il punto sul momento della squadra è il vicepresidente Federico Moffal "È stata una partita a due volti quella di domenica con l'Audace 1919, la prima giocata in casa. Dopo un primo tempo brillante, con il Colleferro capace di andare in vantaggio con Tornatore e di creare alcune limpide occasioni da gol, nel secondo tempo, dopo i cambi, la squadra ha accusato un po' di stanchezza e mostrato qualche distrazione di troppo. Il pareggio negli ultimi cinque minuti degli avversari è arrivato da un contropiede. Resta l'amarezza di non aver chiuso prima la partita e di due punti persi. Peccato. La prestazione dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo, è da incorniciare sia per il bel gioco mostrato che per determinazione.".

Chiusura con parole di elogio per i tifosi del Colleferro, che sono accorsi numerosi allo stadio per sostenere la squadra. "Ci dispiace per i tifosi che hanno riempito lo stadio e non hanno fatto mancare il sostegno alla squadra. Ora i ragazzi di mister Battistelli sono chiamati ad una prova non facile sul campo del Sora. Ma siamo certi che sapranno farsi valere. Alle qualità che non mancano si aggiunge una gran voglia di riscatto."