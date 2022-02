Colleferro, le parole del DS Di Cori "Continueremo a lottare"

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

La pagina ufficiale del Colleferro ha pubblicato una lunga intervista al direttore sportivo della sua squadra Pino Di Cori, che ha parlato a lungo delle prospettive della stagione della squadra impegnata nel girone C di Eccellenza Lazio e del mercato appena effettuato.

"Ciao Pino, la squadra durante la sosta dovuta al covid e la sosta invernale ha acquisito nuovi elementi come Giustini, Porcu e l’ex Milan Oduamadi, come si sono integrati nel gruppo-squadra?"

Dopo la sosta, abbiamo rigiocato il 30 Gennaio dopo più di un mese dal 23 Dicembre, data dell'ultima gara del girone di andata. Riprendere il campionato è una incognita con questa lunga pausa e il mercato anche se ci siamo continuati ad allenare costantemente. Abbiamo acquisito nuovi giocatori: Giustini e Oduamadi fanno gola a tante categorie superiori. Da quando abbiamo ricominciato il campionato Porcu (ex-Colleferro) è titolare inamovibile.

"Contro il Terracina, all’esordio in Eccellenza, abbiamo perso, ora siamo riusciti a pareggiare nel giro di ritorno, questo cosa indica? Che la squadra sta crescendo?"

La squadra è sempre stata competitiva, abbiamo affrontato sempre le squadre a viso aperto. Nel corso della stagione sono emerse squadre molto preparate come Sora, Ferentino ed altre. La nostra squadra può vincere con tutte, si è migliorata come tutte le squadre che partecipano a questo girone. Il pareggio con il Terracina, con tutta sincerità, ci sta un po' stretto. Al momento ci manca un po' di fortuna: conduciamo le gare ma concretizziamo poco, è un dato di fatto.

"I ragazzi non arrivano alla vittoria dalla partita contro il Ferentino del 12 Dicembre, da lì abbiamo subito due sconfitte e due pareggi incluso quello di ieri, è un momento di discesa per il Colleferro?"

È un momento di riflessione: sono risultati bugiardi. Con il Monte San Giovanni Campano sono incidenti di percorso, speriamo che non ricapiti. Il Genazzano è una squadra che si è migliorata molto, ha acquistato 12 nuovi giocatori, tutti i team si sono rafforzati. Il discorso di quest’anno è molto competitivo: 6 squadre retrocedono per eliminare un girone di eccellenza. Dobbiamo affrontare tutte le gare al massimo con più voglia, ogni partita è una finale.

"Anche se il risultato non fa fede, la prestazione l'Audace dove si è arrivati al pareggio grazie a un rigore trasformato da Tornatore, ha dato dimostrazione di un grande livello di gioco. Nella prossima gara incontreremo il Sora, dove abbiamo pareggiato nel girone di andata, cosa ti aspetti?"

Affrontiamo una candidata al titolo, una squadra che si rinnova continuamente, una società blasonata e molto seguita dai tifosi. E’ una società molto organizzata, ma queste sono partite che garantiscono una grande prestazione e dobbiamo sfruttare l’elemento della partita in casa. Una vittoria manca da troppo tempo e non possiamo permetterci passi falsi e dobbiamo giocare per vincere. Dobbiamo portare serenità al gruppo-squadra.

"A fronte di questa situazione, cosa vorresti dire a tutti i giocatori e al Mister Battistelli? La Presidenza cosa ne pensa?"

La presidenza c’è stata sempre vicina e prova a mantenere il morale alto. Anche io mi trovo a portare il morale alto: non ho nulla da rimproverare alla squadra e al Mister, vedo il lavoro ogni giorno e loro recepiscono i nostri messaggi. Non molliamo e continuiamo a lottare, sono convinto che prima o poi questo momento finirà.

"Cosa vuoi dire ai nostri tifosi e ai nostri ultras che ci seguono in tutte le partite, anche fuori casa?"

Vorrei dire che i ragazzi della tifoseria ultras si sono dimostrati e si stanno dimostrando attaccati ai colori rossoneri. La loro vicinanza non è mancata neanche ieri e capisco anche cosa significa fare trasferte fuori casa che tolgono tempo ad altri loro impegni. Mi auguro di dargli quanto prima le gioie che si meritano. E’ nei momenti di difficoltà che bisogna unirsi.