Colleferro, la carica di Amici "A Gaeta con l'obiettivo tre punti"

E’ un momento di stagione molto importante per l’Eccellenza del Colleferro. La formazione rossonera sta preparando il big match di domenica prossima sul campo del Gaeta, seconda forza del girone B con cinque punti di vantaggio. “Sappiamo di non poter sbagliare – dice il centrocampista classe 1994 Matteo Amici, ritratto nella foto di Leonardo Pera – Un pareggio? Noi andiamo in campo per vincere come sempre, sarebbe fondamentale riuscire ad ottenere il bottino pieno e credo che la divisione della posta non dovrebbe soddisfarci. Il Gaeta ultimamente ha fatto un cammino simile al nostro, ma sono secondi da inizio campionato e questo ne testimonia il valore. Si tratta di una squadra solida, con cui abbiamo perso lo scontro diretto in casa: ha individualità importanti, in special modo nel reparto offensivo e quindi dovremo fare attenzione. Visto che dopo il Sora abbiamo il miglior attacco, se riusciamo a tenere la porta inviolata siamo già un passo avanti”. Stante il dominio assoluto della capolista, tante concorrenti ambiscono alla seconda piazza che vale i play off: “Secondo me la lotta durerà fino alla fine e al momento include oltre a noi e al Gaeta anche il Certosa e la Luiss, ma non escludo nemmeno il Formia e un Anagni che è in un gran momento e che è guidato da un grande tecnico come Cangiano”. Amici fa un passo indietro per parlare della rotonda vittoria colleferrina di domenica sul Villalba per 5-1. “Il punteggio parla chiaro, abbiamo dominato la partita. L’approccio è stato giusto e siamo andati subito in vantaggio con Virdis, poi ho realizzato il raddoppio prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo dilagato con Oduamadi, Aglietti e Criscuolo, ma dobbiamo lavorare sui gol presi perché ne stiamo incassando troppi. Comunque era importante vincere e ci siamo riusciti. Ora veniamo da due vittorie consecutive e siamo ripresa: le tre sconfitte in fila rimediate in precedenza evidentemente ci hanno indicato che c’era qualcosa che non andava, ma siamo stati bravi a rimanere compatti. Non è mai facile “assorbire” in corsa cambiamenti drastici, considerando che sono arrivati undici giocatori nuovi. Ora la rosa è lunga e c’è competizione interna, ma remiamo tutti nella stessa direzione”.

[ufficio stampa Colleferro]