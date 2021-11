Colleferro e Arce non si fanno male, è 0-0

Non si fanno male Arce e Colleferro Calcio, con i primi che fermano il Colleferro in casa in un pareggio a reti bianche che fa bene alla classifica di entrambe, ferme in questo momento al settimo e nono posto in classifica del girone C di Eccellenza. Il Colleferro mantiene così la sua scia positiva di risultati, anche se forse ha qualcosa in più da recriminare vista la grande forma di Tornatore, non a segno oggi dopo la doppietta della scorsa giornata. L'Arce si prende un buon punto in ottica salvezza, ora staccata di un solo punto dalla zona playout rappresentata dal Paliano e dall'Audace (a pari punti).