Colleferro e Anagni non si fanno male ed è pareggio

Non basta il solito Tornatore al Colleferro per trovare i tre punti contro un Anagni coriaceo e combattivo e che riesce a fermare sul pari in trasferta i padroni di casa. Dopo un primo tempo senza troppe occasioni è l'Anagni a trovare il vantaggio, con il gol siglato da Cardinali praticamente appena dopo il rientro in campo. A pareggiare i conti per il Colleferro è bomber Tornatore, che non sbaglia e regala il pareggio per i padroni di casa. Nonostante gli attacchi finali di tutte e due le squadre il risultato non si sblocca e finisce con un punto per tutte e due. L'Anagni resta così a 13 punti, a ridosso della zona playoff, precedendo il Colleferro, solo un punto sotto e per ora a debita distanza dalla zona calda, con tre punti di vantaggio sul Pontinua quintultimo.