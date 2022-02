Colleferro calcio, Schiavella: “La società ci tiene a vincere"

Colleferro (Rm) – E’ terminato con un pareggio nel big match interno contro la capolista Atletico Morena il girone d’andata dell’Under 19 regionale del Colleferro. I ragazzi di mister Sandro Schiavella hanno incassato un 1-1 tutto sommato positivo, anche se qualche rammarico è rimasto come spiega l’allenatore rossonero: “Il dispiacere è legato soprattutto ad alcune decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato e che potevano cambiare il volto della partita. Ci sono stati negati un paio di calci di rigore, di cui uno davvero evidente, e poi siamo stati costretti a giocare in dieci gli ultimi venti minuti per un cartellino rosso comminato a Di Mauro per un fallo di reazione. Per il resto è stata una partita tosta, equilibrata e molto tattica nel primo tempo in cui ci sono state poche occasioni. Nel finale, però, siamo riusciti ad andare in vantaggio con Presta, abile a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo l’Atletico Morena, che si è mostrata una squadra fisicamente molto valida ed aggressiva, ha tentato una reazione e nel finale ha sfruttato la superiorità numerica trovando il gol del pareggio”. La classifica del girone E della categoria è davvero molto corta con le prime sette squadre raccolte in quattro punti. “E’ un raggruppamento molto equilibrato, basta perdere una partita e si scivola parecchio indietro. In questo periodo, poi, dobbiamo fare i conti con un organico un po’ corto a causa di infortuni e ragazzi che sono nel giro della prima squadra. Bisogna tenere botta magari integrando qualche 2004: la società ci tiene tanto a vincere questo campionato e noi faremo di tutto per riuscirci, poi ovviamente le componenti che devono incastrarsi sono tante”. Schiavella traccia anche un bilancio del girone d’andata: “Considerando che siamo al primo anno insieme con questo gruppo, direi che possiamo essere soddisfatti finora. Abbiamo avuto una partenza non brillantissima, ma poi la squadra si è ripresa bene e ora è a due punti dalla vetta”. Nel primo turno del girone di ritorno l’Under 19 regionale del Colleferro ospiterà il Tecchiena: “Una squadra molto fisica, scorbutica da affrontare. Giocano spesso la palla lunga sull’attaccante centrale, ma noi dovremo rispondere col nostro gioco e far capire da subito che vogliamo i tre punti”.