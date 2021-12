Colleferro calcio, un cuore grande: il 29 dicembre la partita di beneficenza con la Nazionale Attori

Colleferro (Rm) – Il 29 dicembre il cuore del Colleferro pulserà forte. Al “Caslini”, infatti, va in scena un evento eccezionalmente con una sfida di beneficenza alla Nazionale Attori il cui intero ricavato sarà devoluto all’associazione Strada Facendo che cerca di aiutare i ragazzi con disabilità. “Sarà proprio uno di loro a dare il calcio d’inizio della sfida – racconta il direttore generale del Colleferro Paolo Grandi che ha organizzato l’appuntamento – L’auspicio è che la città dimostri il suo grande cuore e che ci sia una bella giornata per far intervenire il maggior numero di persone possibili. La nostra rappresentativa sarà un insieme di giocatori della prima squadra e delle giovanili con l’innesto di alcuni dirigenti e magari io stesso proverò a giocare qualche minuto. Siamo molto orgogliosi di aver messo in piedi un evento simile, uno dei tanti programmati in questo periodo. Tra questi anche il lavoro per la costruzione di una Scuola calcio femminile, la collaborazione con le scuole del territorio e la prossima organizzazione di corsi Uefa C proprio qui a Colleferro. D’altronde c’è massima stima, fiducia e collaborazione coi vertici dirigenziali e in particolare col presidente Giorgio Coviello e con il vice Federico Moffa”. Proprio i due massimi dirigenti del Colleferro (ritratti con Grandi nella foto di Leonardo Pera) hanno voluto spendere qualche parola sull’evento del 29 dicembre: “Abbiamo voluto con grande determinazione organizzare questa partita con la Nazionale degli attori certi che la città di Colleferro, come è sempre accaduto, mostrerà ancora una volta tutta la sua solidarietà – spiega Coviello - Ringrazio in particolare la Nazionale Attori che quest’anno compie cinquant’anni. Un lungo arco di tempo in cui questi artisti sono stati sempre vicini ai più bisognosi, raccogliendo ovunque il calore del pubblico e tanto affetto”. Sulla stessa linea d’onda il vice presidente Moffa: “Il ricavato della partita sarà devoluto all’associazione che ormai da tempo è radicata nella nostra città e merita tutto il sostegno della collettività. Sarà anche una occasione di divertimento, mentre in campo scenderanno tanti beniamini del pubblico. Attori e artisti del cinema, della tv e dello spettacolo. Per la nostra società sarà un onore incontrarli: un evento organizzato durante le festività natalizie nel segno della solidarietà e del divertimento”.