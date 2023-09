Colleferro Calcio, la delusione di Di Placido "C'è molto rammarico per il match con la Vis Sezze"

Non nasconde la sua delusione Andrea Di Placido, attaccante classe 2004 del Colleferro che si è presentato ai microfoni del club nel post-gara della sfida di Eccellenza persa contro la Vis Sezze. "È stata una partita tosta come ci aspettavamo, dopo essere andati in svantaggio su un rigore inesistente abbiamo provato a riprenderla e ci siamo riusciti nel secondo tempo, ma siamo rimasti beffati al 92’ su calcio d’angolo. C’è molto rammarico, dato che quasi tutto il secondo tempo l’abbiamo passato nella loro metà campo. Siamo all’inizio, l’importante è rimanere uniti, convinti di poter fare bene, sicuri delle nostre potenzialità."