Colleferro (calcio), Di Placido: “Soddisfatti percorso nostre selezioni giovanili”

Colleferro (Rm) – Le giovanili del Colleferro “tengono botta”. Nell’annata più prestigiosa della storia giovanile del club colleferrino (ben quattro squadre partecipano ai campionati Elite), i rossoneri stanno togliendosi qualche soddisfazione e provano a reagire alle difficoltà. Il responsabile del settore agonistico Luca Di Placido fa il resoconto della situazione: “L’Under 19 Elite di Pino Ciotoli, che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 a Sora, sta andando oltre le aspettative e può addirittura sognare i play off con un gruppo di ragazzi costruiti nel nostro settore giovanile. Bene anche l’Under 18 regionale di Stefano Derme (vittoriosa 4-0 col Cave nell’ultimo match): il gruppo è al terzo posto e può entrare nelle finali di categoria se rimane tra le prime tre. L’Under 17 Elite di Vittorio Carbonari ha ceduto in maniera netta sul campo del Montespaccato nell’ultima partita e sicuramente sta trovando difficoltà in un campionato comunque molto competitivo. I ragazzi non lesinano impegno e, al di là dell’ultimo match, provano a giocarsela contro tutte le avversarie come dimostrato dal pareggio ottenuto con l’Atletico 2000 due settimane fa. L’obiettivo di agganciare play out, comunque, è possibile visto che dista appena due punti”. Di Placido conclude la rassegna con un commento sulle altre tre selezioni: “L’Under 16 regionale di mister Andrea Mastracchio (subentrato a metà dicembre dopo le dimissioni di Schiavella, ndr) è un gruppo veramente forte che ha cominciato male, ma che ora sta ottenendo qualche risultato importante per risalire la china. Al momento la vetta è molto lontana, ma i ragazzi devono finire in crescendo. Nell’ultimo turno hanno vinto a Colonna per 4-2 e devono continuare così. Meno bene è andata all’Under 15 Elite di Sandro Lucidi che ha ceduto nettamente con la Lodigiani dopo una buona serie positiva nelle ultime partite. I nostri ragazzi, comunque, sono a quattro punti dalla salvezza diretta e sono fiducioso che possano centrarla. Infine c’è l’Under 14 Elite di Diego Ciotoli che si trova all’ultimo posto e che nell’ultimo turno è stata sconfitta dalla Tor Tre Teste: stiamo soffrendo, ma lo sapevamo visto il ripescaggio in extremis. Abbiamo scelto di fare un campionato Elite di sofferenza, ma di confronto coi più bravi, piuttosto che un regionale anonimo. Inoltre i ragazzi si sono sempre allenati con costanza e devono solo pensare a crescere ancora”.