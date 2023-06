Colleferro calcio, Derme: “Annata super positiva"

Colleferro (Rm) – Anche l’ultima selezione agonistica del Colleferro ha terminato la sua stagione. L’Under 18 regionale si è fermata alla semifinale dei play off della categoria: i ragazzi di mister Stefano Derme si sono arresi a un grande avversario come il Montespaccato che si è imposto sia nella gara d’andata (con un largo 9-3), sia in quella di ritorno. “Nella seconda partita abbiamo schierato molti ragazzi del 2006 (quindi un anno sotto età, ndr) e nella prima frazione ce la siamo anche giocata bene, chiudendo sullo 0-0 e costruendo anche qualche opportunità per passare in vantaggio. Dopo la rete del vantaggio dei capitolini, la partita si è aperta ed è finita 4-0 a loro favore. Vanno fatto i complimenti al Montespaccato che ha dimostrato di essere una signora squadra, rinforzata anche dalla presenza di qualche ragazzo del 2005 nel giro della serie D, mentre noi avevamo anche qualche assenza”. L’allenatore traccia un bilancio dell’annata: “E’ stata una stagione più che positiva, non potevo davvero chiedere di più. Nelle ultime gare, inoltre, i ragazzi si sono comportati benissimo, poi è evidente che quando si perde non si può mai essere soddisfatti, ma siamo arrivati molto più avanti di società blasonate che magari avevano terminato la fase regolare del campionato in una posizione migliore della nostra. Considerando che questo gruppo non era partito con particolari ambizioni, non possiamo che essere soddisfatti della crescita di questi ragazzi e del loro comportamento”. Derme si era già espresso sulle prospettive future di alcuni elementi: “Potenzialmente ci sono dei ragazzi che possono far parte della futura rosa dell’Under 19 Elite, poi queste sono valutazioni che faranno la società e l’allenatore di quel gruppo”. Il futuro del tecnico è ancora da definire: “La società mi ha chiesto di rimanere e io gli ho dato una disponibilità di massima, poi torneremo a parlare e faremo tutte le valutazioni del caso”.