Promozione, Girone D: Coletta, è il miglior giocatore della seconda giornata

Edoardo Coletta della Vivace Grottaferrata è il miglior giocatore della seconda giornata del Girone D del campionato Promozione. L’attaccante esterno è stato protagonista assoluto nella vittoria dei suoi contro il Velletri nell’ultimo turno: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. All’inizio è stata molto combattuta, una volta sbloccato il risultato abbiamo preso più coraggio e abbiamo concretizzato le azioni create”.

Il classe 2003 ha messo una doppietta, siglando il primo e il terzo gol della Vivace. “Il primo gol nasce da un batti e ribatti in area di rigore. Prima il palo di Romaggioli, poi un difensore ha respinto un mio tiro ma al secondo tentativo a palla alto ho trovato il gol” – prosegue Coletta – “Il secondo è arrivato su un lancio lungo in profondità di Luciani che mi ha messo a tu per tu col portiere e non ho sbagliato trovando il primo palo”.

Per Coletta si tratta del terzo gol in due partite, ma l’attaccante non vuole fermarsi. “Lavoro con massima umiltà senza montarmi la testa ma vorrei andare in doppia cifra”. Che poi ci confida di aver quasi vinto la scommessa sui numeri di gol da segnare che aveva fatto col mister Giovarruscio ad inizio stagione.

Domenica prossima la Vivace Grottaferrata giocherà contro l’Atletico Lodigiani, un big match fra due squadre a punteggio pieno: “Sarà uno scontro diretto. Loro sono una bella squadra ma affronteremo la partita con lo spirito giusto, con coraggio. Veniamo da due vittorie importanti, siamo fiduciosi”.

Per la Vivace sarà l’ennesima trasferta vista l’indisponibilità, continua, del campo di via degli Ulivi. Un problema che però non sta influenzando la squadra. “Giocare in casa è sicuramente un fattore fondamentale” – ammette Coletta – “ma come ci ricorda il mister queste sono cose che non ci riguardano direttamente. Noi dobbiamo pensare a fare bene in campo e lo stiamo dimostrando”.

Infine Coletta parla dell’obiettivo stagionale dei biancorossi: “Sicuramente abbiamo iniziato con la salvezza come obiettivo minimo. Siamo una squadra giovane ma io penso che possiamo puntare a qualcosa di più se continuiamo a credere nelle nostre potenzialità”.