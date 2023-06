Scudetto 1914-1915 alla Lazio: con i biancocelesti c'è anche il Codacons

Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia dell'assegnazione dello scudetto del 1914/1915 tanto caro ai tifosi laziali. Infatti il Codacons scende in campo con i biancocelesti chiedendo alla FIGC l'assegnazione del tricolore al club laziale.

Lo scudetto 1914-1915

Il campionato di calcio dell'annata 14/15 fu sospseso causa entranta nella Prima Guerra Mondiale dell'Italia. Al momento della sospensione la Lazio era prima nel raggruppamento ltalia centrale, con conseguente accesso alla finale centro-meridionale da cui sarebbe uscita la formazione campione del Centro-Sud, chiamata poi a sfidare la rivale del Nord nella finalissima per il titolo nazionale. La fase per decretare la squadra campione del Centro-Sud non si giocò e allora il Genoa, primo nel torneo del Nord, fu decretato d'ufficio campione d'Italia al termine della Guerra poichè ritenuto dalla FIGC squadra con più possibilità di vittoria.

Il codacons

A spingere per ridiscussione dello scudetto nel 2015 furono diverse associazioni in orbita nel mondo lazio. Tanti tifosi e associazioni infatti presentarono alla FIGC la richiesta di riconoscimento dell'ex equo tra il Genoa e la Lazio. Nel 2019 la Federazione valutò in maniera positiva la richiesta promettendo la nomina di una commissione storica, ma ad oggio non è stata presa nessuna decisione.

Adesso si mette in mezzo pure il Codacons che ha presentato alla FIGC la richiesta di accesso per il dossier con riferimento all'attribuzione dello scudetto alla Lazio. L'obiettivo del oordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori è quello di far giustizia nel calcio tutelando gli appassionati del pallone e i tifosi biancocelesti.