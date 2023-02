Cluj-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Conference League

Giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 la Lazio sarà in scena allo Stadio Constantin R?dulescu, sold out, contro il Cluj per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Alla squadra di Sarri per passare il turno basterà un pareggio dopo la vittoria per uno a zero, in 10 contro 11, dell’andata all’Olimpico.

Cluj-Lazio, le ultime di formazione

Tanti problemi di formazione per Sarri. La Lazio va in Romania senza Patric squalificato, Romagnoli infortunato, Pedro infortunato e operato per la riduzione della frattura scomposta delle ossa nasali dopo uno scontro in Salernitana-Lazio. A rischio forfait anche Milinkovic-Savic causa virus intestinale che lo ha costretto a saltare anche l’ultima di campionato. Viste queste defezioni coppia di centrali obbligata con Casale e Gila, terzini agiranno Marusic e Hysaj. A centrocampo nuova occasione per Marcos Antonio al posto di Cataldi, conferma per Luis Alberto, ballottaggio fra Vecino e Basic, con l’ex Inter favorito. In attacco torna Zaccagni dal 1’, insieme ad Immobile e Felipe Anderson. Dalla panchina Romero e Cancellieri. In porta Luis Maximiano.

Pochi dubbi per Dan Petrescu che pensa di confermare buona parte dell’undici titolare visto all’andata. Conferma per Krasniqi fra i più favoriti. In attacco Birligea insidiato da Malele.

Cluj-Lazio, le probabili formazioni

Cluj (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Muhar, N. Boateng, Krasniqi; Yeboah, Malele. All.: Petrescu

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Cluj-Lazio, dove vederla

La partita fra Cluj e Lazio sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky. Tramite Dazn la sfida sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la trasferta dei ragazzi di Sarri sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport. Valida l’alternativa streaming Sky Go o Now.