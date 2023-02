Cluj eliminato, Lazio agli ottavi di Conference League

La Lazio avanza agli ottavi di Conference League. I biancocelesti pareggiano per zero a zero il ritorno in Romania e passano il turno grazie all'uno a zero dell'Olimpico firmato Ciro Immobile. Il ritorno è una partita in controllo della Lazio, che rischia soltanto facendosi male da sola, sbagliando in fase di costruzione. La squadra di Sarri crea ma non trova il gol della sicurezza. Qualificazione che la Lazio conquista con merito e senza soffire.

Cluj-Lazio, la cronaca

Al 17esimo Scuffet in tuffo devia in corner un colpo di testa di Luis Alberto indirizzato sul primo palo. Al 21esimo clamoroso errore in uscita di Casale che regala palla a Janga che serve Krasniqi che salta Gila e da ottima posizione da dentro l’area calcia incredibilmente fuori. Al 28esimo sgroppata di Felipe Anderson che crossa: buco di Immobile e poi Basic poco reattivo non trova la porta. Ad inizio ripresa ci prova Luis Alberto direttamente da corner: respinge Scuffet. Al 64esimo tripla occasione per la Lazio con Vecino (da zero metri) e Casale ma un super e fortunato Scuffet salva i suoi. Al 77esimo il Cluj resta in 10: fallo di Muhar su Immobile, secondo giallo e rosso immediato. All'88esimo occasione per Yeboah che da buona posizione non trova il tocco vincente. Al 92esimo tiro dalla distanza di Basic: pallone alto di poco.

Tabellino e pagelle

Cluj (4-4-2): Scuffet 7; Manea 6 (dall’84’ Braun s.v.), Burca 6, Kolinger 5,5, Camora 6; Deac 5,5 (dal 78’ Hoban s.v.), Cvek 5,5, Muhar 4,5, Krasniqi 5 (dall’84’ Petrila s.v.); Malele 6 (dal 70’ Birligea 6), Janga 6 (dall’84’ Yeboah s.v.). All.: Petrescu 6

Lazio (4-3-3): Maximiano 6; Lazzari 6, Casale 5,5, Gila 6, Hysaj 6; Vecino 5,5, Basic 6, Luis Alberto 6,5 (dal 76’ Cataldi 6); Felipe Anderson 6, Immobile 6,5, Romero 6 (dal 66’ Cancellieri 6). All.: Sarri 6

Ammoniti: Deac (C), Cvek (C); Casale (L), Immobile (L)

Espulsi: Muhar (C)

Arbitro: Zwayer (GER)

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 6,5: Fra i migliori della Lazio. Inventa e crea maggiori pericoli.

Immobile 6,5: Poche occasioni per colpire ma lascia il segno facendo espellere Muhar.

Vecino 5,5: Cose buone ed errori come il clamoroso gol fallito nella ripresa.

Casale 5,5: Il peggiore dei suoi. Perde più di un pallone che rischia di compromettere la partita. Graziato dalla poca qualità degli avversari.