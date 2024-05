Claudio Ranieri dice addio al calcio. "Grazie di tutto"

Claudio Ranieri dice basta. L'allenatore romano di Testaccio ha esportato la romanità e il romanismo nel calcio di tutta Europa lascia la panchina del Cagliari dove ha compiuto la sua ultima grande impresa raggiungendo la salvezza (dopo la promozione dello scorso anno) e mette fine alla sua carriera di tecnico.

Attraverso i canali social del club sardo, Ranieri ha annunciato il suo addio. Questo un estratto "Adesso però è giunto il momento di lasciarci: mi auguro di essere ricordato come una persona positiva Grazie di cuore, giovedì ci sarà l'ultima partita e vi abbraccerò calorosamente". Tanti i messaggi di affetto e vicinanza al tecnico classe 1951 condottiero della favola Leicester vincitore della Premier League o che ha seduto sulle panchine delle big d'Italia come Inter e Juventus e che ha gioito con i titoli vinti col Valencia (Coppa del Re, Intertoto, Supercoppa Europea). Ma sicuramente speciale resterà la panchina della Roma, sua squadra del cuore che ha guidato in due occasioni e in cui ha debuttato da giocatore.

La prima esperienza di Ranieri sulla panchina della Roma fu nella stagione 2009/2010 quando sfiorò lo scudetto. Subentrato a Spalletti, Sir Claudio contese il campionato all'Inter (del Triplete) fino all'ultima giornata. Fatale per il mancato tricolore fu la sconfitta all'Olimpico subita contro la Sampdoria. L'avventura terminò a febbraio 2011 quando rassegnò le dimissioni. A distanza di 8 anni, a marzo 2019 fu chiamato a salvare la stagione della Roma che disse addio a Di Francesco nell'anno seguente al raggiungimento delle semifinali di Champions League. "Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no" - furono le sue parole in sede di presentazione. Si sedette in panchina fino al termine della stagione ricevendo il tributo del popolo romanista nell'ultima giornata che coincise anche con l'addio di De Rossi. "Mr. Ranieri, nel momento del bisogno hai risposto presente. Adesso ricevi l'omaggio della tua gente" il messaggio della Curva Sud che fece commuovere l'allenatore romano. Altro tributo a Ranieri ci fu nel 2022 quando assistette all'Olimpico al match di Conference League fra la Roma e il Leicester.

Amato, amatissimo dalla tifoseria della Roma il club giallorosso ha lasciato questo messaggio dopo la notizia dell'addio al calcio di Ranieri. "Grazie per tutto quello che hai dato ai tifosi romanisti e al calcio".