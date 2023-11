Clamoroso NF Ardea, mister Boccolini viene esonerato dopo una vittoria!

Un fulmine a ciel sereno in casa NF Ardea. La squadra laziale ha annunciato la separazione a sorpresa con il tecnico Alessandro Boccolini. Sicuramente non ci sono le prestazioni nel girone G in Serie D tra le motivazioni per l'allontanamento, arrivato di comune accordo con il tecnico. L'Ardea è infatti ai margini della zona salvezza diretta nonostante una penalizzazione di tre punti, che addirittura la proietterebbe a due punti di vantaggio sulla zona playout. Proprio domenica era arrivato uno scalpo importante, con la NF capace di battere la Cynthialbalonga quarta in trasferta. L'ormai ex tecnico ha commentato così sui social la separazione: "Dopo una vittoria e 13 punti sul campo potrà sembrare strano ma la vita ti fa prendere decisioni importanti e questo ho dovuto fare…Ringrazio tutta la famiglia NF per questo anno passato insieme dove ho conosciuto persone fantastiche. Per motivi personali a malincuore non potevo garantire la mia figura professionale al 110% come ho sempre fatto e per questo abbiamo deciso di comune accordo, diconcludere il nostro rapporto lavorativo. Grazie NF"

Il comunicato della società

"La società NF Ardea comunica di aver interrotto di comune accordo in data odierna il rapporto con il tecnico Alessandro Boccolini. Ad Alessandro un sentito ringraziamento per il lavoro svolto sempre con abnegazione e professionalità."