Clamoroso in D, un ex Barcellona è il nuovo acquisto dell'UniPomezia

Il calciomercato dell'UniPomezia continua con un colpo incredibile per la Serie D. Il nome è quello di Gai Assulin, ex stella israeliana della primavera del Barcellona e con esperienze in Premier League tra Brighton e Manchester City. Il suo nuovo club lo ha accolto così al termine di un lungo comunicato. "Il suo ruolo naturale è quello di ala, ma può anche operare sulla trequarti, si contraddistingue per le grandi qualità tecniche e la velocità palla al piede, condite dalla straordinaria facilità di saltare l’uomo. Ora l’Unipomezia, con il compito di far sognare i tifosi rossoblù e aiutare la squadra di Centioni a risalire la classifica e centrare l’obiettivo della salvezza".