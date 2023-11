Clamoroso alla Boreale, ufficiale l'esonero

Si chiude l'era di Mirko Granieri alla Boreale. Dopo tre stagioni la società romana ha annunciato la separazione con l'allenatore, autore della storica promozione in Serie D dell'anno scorso. Granieri ha pagato l'inizio stentato della Boreale nella quarta serie, con solo nove punti in undici partite e l'ultimo posto che ad oggi sancirebbe la retrocessione diretta dal girone G. La notizia dell'esonero è arrivata dopo l'ultima partita, un pareggio a reti bianche in casa contro l'Ostiamare.

Il comunicato del club

La Boreale comunica la separazione consensuale con l’allenatore della prima squadra Mirko Granieri. Nell’augurare le migliori fortune al tecnico, il Presidente e tutto lo staff dirigenziale della Boreale ringraziano mister Granieri per il lavoro svolto in questi due anni alla Boreale, culminato con la promozione in Serie D.