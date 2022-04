Clamoroso a Tivoli, ufficiale l'esonero di Pascucci

Notizia a sorpresa nel girone B di Eccellenza Lazio. Nonostante la Tivoli abbia perso in trasferta con il Tor Sapienza si è aggiudicata matematicamente il primo posto nel girone, conquistando quindi i playoff. Un traguardo che però non ha evitato il clamoroso esonero di mister Claudio Pascucci, che ha guidato la squadra al primo posto e alla finale di Coppa Italia Eccellenza persa con il Civitavecchia. "Terminata in anticipo una stagione, pensiamo di poter dire fin qui straordinaria, che ci vede vittoriosi con ben quattro giornate dalla fine, ora si apre il momento ed il cammino più delicato per andarci a giocare i playoff. Vogliamo affrontarli nel migliore dei modi, con un spirito diverso e rinnovato entusiasmo, per non lasciare nulla di intentato. In tal senso è stato deciso, seppur amaramente, un avvicendamento alla guida tecnica della squadra. La Società è grata a mister Carlo Pascucci per aver comunque concluso la stagione da vincitore augurandogli tutte le migliori fortune e soddisfazioni. A breve comunicheremo a chi verrà affidata la guida tecnica della squadra.".