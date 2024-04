Clamoroso a Formia, i giocatori arrivano allo stadio Washington Parisio e trovano chiuso

Continuano i disagi causati dal caso Città di Formia. I calciatori della squadra del girone B di Eccellenza Lazio si sono trovati una sgradita sorpresa al loro arrivo allo stadio Parisio ieri mattina, chiuso a doppia mandata per il mancato pagamento delle tariffe per il suo utilizzo. L'episodio è solo l'ultimo di una serie che sta funestando il Città di Formia, il cui futuro è sempre più incerto.

Il comunicato dei calciatori

A cinque giorni di distanza dalle nostre richieste di chiarezza nulla è cambiato: come gruppo squadra e staff tecnico del Città di Formia Calcio ci siamo ritrovati a vivere l’ennesima situazione surreale: al nostro arrivo a Maranola per la sessione di allenamento, i cancelli del Washington Parisio erano chiusi a doppia mandata. Alla base del problema ci sarebbe il mancato pagamento delle tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo. Siamo in uno stato di totale abbandono e nonostante la situazione societaria inaccettabile, senza rimborsi e con i costi di trasferta a nostro carico, continueremo a garantire, come ampiamente fatto fino ad oggi, il nostro impegno e la massima professionalità. Ci appelliamo al buonsenso dei presidenti Carrano e Amato, del sindaco Gianluca Taddeo e delle istituzioni tutte, affinché si adoperino per risolvere quest’ulteriore problematica. Il nostro unico obiettivo è quello di onorare la maglia biancazzurra e la storia calcistica della Città di Formia. Porte aperte al Parisio, in ballo c’è più della salvezza della categoria. Forza Formia.