Civitavecchia, ufficiale la separazione da mister Caputo

Prendono due strade diverse le vicissitudini sportive di mister Caputo e del Civitavecchia Calcio1920. La società ringrazia per la caparbietà, la serietà e il grande attaccamento ai colori neroazzurri mostrato da Paolo Caputo in questo periodo. Subentrato in corso d'opera dopo un periodo negativo, ha dato con la sua carica emotiva e competenza sportiva una scossa forte all'ambiente sfiorando di un non nulla l'obiettivo. A lui vanno i migliori auguri per il proseguo della sua carriera sportiva e personale.

[comunicato stampa Civitavecchia]