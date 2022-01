Civitavecchia, le parole del presidente Presutti "La programmazione è alla base della società"

Con il 2022 sono arrivate anche le parole del presidente del Civitavecchia Calcio Patrizio Presutti, che per il sito ufficiale del club laziale ha ricapitolato il 2021 e fatto i suoi buoni propositi per il 2022. "In questo momento la società è sana, stabile, sicuramente vuole ambire. Allo stesso tempo il Covid ha portato tante difficoltà, non possiamo nasconderci, con la problematica che le istituzioni oramai sono lontane dal calcio e ci siamo onestamente sentiti parecchio soli in questi due anni. Sicuramente grazie al lavoro del nostro staff, quello superlativo di Ivano Iacomelli, siamo riusciti a competere con i colossi del calcio laziale. [...] Stiamo facendo tante belle cose soprattutto a livello di impiantistica. Ho letto delle tante polemiche nei giorni passati sugli impianti cittadini ma noi, poche sono state le notizie in questo senso uscite sul Tamagnini, abbiamo agito in maniera differente. Abbiamo sostenuto come Civitavecchia Calcio 1920 con nostre spese alla risistemazione dell’impianto: aggiungendo 150 posti a sedere e 300 seggiolini, intervenuti sul manto erboso per giocare l’Eccellenza, creato servizi igienici e punti di ristoro per gli spettatori, demolito e ricostruito una parte pericolante della struttura e cambiato la caldaia degli spogliatoi. In tutto questo abbiamo e diamo la possibilità a chiunque di fare sport".

Un pensiero anche per il futuro del Civitavecchia, con Presutti che assicura il sostegno economico della proprietà e una decisa programmazione per il futuro. "Sicuramente la programmazione ? alla base della nostra società. Posso assicurarvi che coloro che guidano questa società ci mettono dei soldini di tasca propria, ma credo sia normale per mantenere in ordine ed in equilibrio i conti in questo momento mondiale veramente difficile sotto il punto di vista economico. Abbiamo una squadra anche sotto aspetto, riusciamo a reperire risorse in maniera regolare e posso garantirvi che tutto viene fatto, verrà fatto, per far crescere sportivamente e in maniera sana la società".