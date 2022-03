Il Civitavecchia perde con l'Ossese e saluta la Coppa Italia Eccellenza

La Sardegna non sorride al Civitavecchia, che perde sul campo dell'Ossese e complice il pareggio maturato all'andata saluta la Coppa Italia Eccellenza. La squadra laziale paga un inizio a sorpresa dell'Ossese, che dopo soli trenta secondi va in vantaggio con Scognamillo, bravo a raccogliere la respinta della traversa sul tiro di Madeddu. Il Civitavecchia si riversa in attacco per tentare di pareggiare, ma più vicino al gol ci va l'Ossese, che con Chelo sfiora il 2-0 e riesce a tenere il vantaggio fino alla fine, passando alla fase successiva della Coppa Italia Eccellenza.

Ritorno Ottavi Coppa Italia Nazionale Eccellenza (and. 1 a 1)

Polisportiva Ossese 1 vs Civitavecchia Calcio 1920 0

Marcatori 1’pt Scognamillo

Arbitro Sig. Maresca di Napoli

Ammonizioni Funari, Dettori, Pippi, Sechi, Ruggiero, Scaccia, Virdis, Gueli e Cerroni

Espulsioni Gagliardi e Ruggiero

Polisportiva Ossese Cherchi, Zinellu, Arca, Sechi, Fancellu, Patacchiola, Madeddu, Dettori (30′ Sabino), Chelo (25’st Virdis), Gueli, Scognamillo (35’st Contini) A disp. Camboni, Sabino, Gadau, Sini, Delrio, Contini, Cocco, Virdis, Umbertazzi Allenatore Loriga ( al suo postoG. Manueli)

Civitavecchia Calcio 1920: Scaccia, Funari, Mancini (25’st Panico), Proietti, Serpieri, Fatarella, La Rosa, Gagliardi, Cerroni, Ruggiero, Pippi (21’st Luciani) A disp. D’Angelo,Imperiale, Luchetti, Liberati, Caforio, Istrate, Bersaglia, Luciani, Panico, All. M.Castagnari