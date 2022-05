Civitavecchia, il saluto del club a Renan Pippi

Lascia il Civitavecchia Renan Pippi, forte attaccante brasiliano tra i protagonisti di questa stagione del Civitavecchia che li ha visti trionfare in Coppa Italia Eccellenza Lazio. La squadra laziale ha salutato così sul suo sito ufficiale il calciatore brasiliano. "L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 saluta e ringrazia Renan Pippi per la professionalità, dedizione e lo spirito con cui ha vestito, onorato, la maglia nerazzurra in questa annata calcistica. Renan, partito stanotte da Fiumicino alla volta del Brasile, ha contribuito nella maniera più assoluta a quanto fatto e ottenuto dalla Vecchia durante questa stagione. Nelle trenta gare di campionato, culminate con un quarto posto, ha messo a segno 11 reti, fornito assist e soprattutto dispensato consigli ai più giovani e non, mettendo la sua esperienza, una classe ancora cristallina, al servizio dell’intero gruppo. In Coppa Italia non dimenticheremo le due reti segnate nei quarti di finale al Pomezia, che hanno nella bolgia del Tamagnini spianato e sospinto i nerazzurri dapprima verso la semifinale al cardiopalma contro la Pfc, e successivamente alla conquista della Coppa Italia al Tre Fontane. Ciao Renan!".