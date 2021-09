Il Civitavecchia batte di misura il Vescovio e si prende i primi tre punti di Eccellenza

Civitavecchia corsaro sul campo dell'Atletico Vescovio. La prima partita del girone A di Eccellenza Lazio sorride alla Vecchia, che è brava a sfruttare il gol di Ruggiero ma che avrebbe potuto vincere con un risultato addirittura più largo. Chi si presenta meglio in campo sono sicuramente gli ospiti, che già dopo 40 secondi sfiorano il gol con Funari e hanno altre due occasioni con Panico e Luciani. A fissare il risultato è però il capitano del Civitavecchia Ruggiero, che chiude in rete un'azione corale. Scardola ha la chance per raddoppiare su calcio d'angolo ma non riesce a battere Mosciatti. La pausa è benefica per i padroni di casa, con il Vescovio che alza il baricentro e comincia a crederci anche se, di fatto, non impegnerà mai in maniera pericolosa Scaccia. Gli ospiti si portano così a casa tre punti fondamentali, con appuntamento alla prossima settimana in casa contro una temibile Maccarese.

ATLETICO VESCOVIO MOSCIATTI PEROZZI (17’st Pietrobattista) DI GIUSEPPE (37’st Paolini) (49’st De Angelis) CONSALVI PIETROBATTISTA VALERIO SARMIENTO (1’st Rambaldo) EVORA BARROS TOCCI AMICO (37’st Joshua) GIORDANO Panchina CAVOLATA DELLI MUTI TUCCI TARICONE Allenatore D. Lo Monaco

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FATARELLA MANCINI (37’st Liberati) LA ROSA SERPIERI SCARDOLA FUNARI PROIETTI LUCIANI RUGGIERO (37’st Caforio) PANICO (17’st Pippi) Panchina SENSERINI GAGLIARDI LUCHETTI IMPERIALE DEIANA FRANCESCHI Allenatore M. Castagnari