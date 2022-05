Civitavecchia Calcio, ufficiale un colpo in attacco

Colpo in entrata del Civitavecchia, che ufficializza l'arrivo dalla Polisportiva Cimini per la stagione 2022 del forte attaccante Manuel Vittorini. Un acquisto che rende chiare le ambizioni per la prossima stagione della squadra laziale, già vincitrice quest'anno della Coppa Italia di categoria. Vittorini è stato presentato così sul sito ufficiale del Civitavecchia.

L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare di aver acquisito per la stagione 2022/2023 le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Vittorini. Proveniente dalla Pfc, che si vuole ringraziare fortemente per aver permesso la presentazione prima della scadenza naturale del contratto fissata al 30 giugno, Manuel è stato l’attaccante più prolifico degli ultimi anni del girone A di Eccellenza, e non solo. Si prospetta un attacco da mille e una notte, con il trittico composto da Ruggiero, Cerroni e, ora, da Vittoirni che apre a scenari sempre meno inimmaginabili. “Finalmente ci ritroviamo, dichiara Vittorini. C’erano stati contatti anche nella passata stagione ma poi non se ne era fatto nulla. Arrivò in una grande società che ha dietro, iniziato già con la vittoria di Coppa, un progetto ambizioso. Civitavecchia è una piazza unica e vincere qui con questi tifosi sarebbe qualcosa di speciale. Al fianco di Cerroni e Ruggiero? Finalmente giocherò con Ruggiero, uno dei migliori della categoria.” A lui vanno le migliori fortune con la maglia neroazzurra e che si possa coronare, finalmente insieme, quel sogno che da anni si rincorre.