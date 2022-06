Civitavecchia, Bifini è il nuovo allenatore

Nuovo ingaggio per il Civitavecchia, che annuncia il suo nuovo allenatore dopo la separazione con mister Castagnari. Il prescelto è Alessio Bifini, che si è presentato così al sito ufficiale del club laziale. “Sono felicissimo di essere qui, dichiara mister Bifini, ho trovato una società organizzatissima e questo, oltre a farle onore visto che è difficile trovarne a questi livelli, posso affermare che mi ha spinto ulteriormente ad accettare l’incarico. I punti di forza oltre all’attaccamento della città a questi colori, vedere qui i tifosi mi inorgoglisce, sarà la civitavecchiesità dei nostri giocatori: indubbiamente ci darà una spinta e un valore in più. Ringrazio i miei predecessori Caputo e Castagnari che, senza ombra di dubbio, hanno fatto un lavoro eccellente. Concretezza e semplicità saranno le linee guida, poi ci penserà il campo a dire chi siamo. Al mio fianco ci sarà Marco Niccolini con cui, oltre ad essere un eccellenza, faremo di tutto per arrivare dove la società merita.”. Oltre a Bifini approdano al Civitavecchia anche il preparatore atletico Michele Giusti e il vice allenatore Niccolini.