Civitavecchia, arriva un nuovo portiere

L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare d’aver acquisito le prestazioni sportive di Giovanni Sarracino. Nello scacchiere tattico Sarracino, portiere classe 2004, andrà ad affiancare Luca Nunziata e Christian Giustiniani, completando così il reparto dei portieri. Proveniente dalla Casertana, ex tra le altre di Foggia (collezionando 2 panchine in C contro Bari e Juve Stabia), e appunto Casertana in Serie D, seppur di giovanissima età ha mostrato affidabilità in un ruolo particolare e di primaria importanza per la stagione da affrontare. Certi di aver portato un’altra “eccellenza” diamo a Giovanni il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio che si possa fregiare con i colori neroazzurri di altre importanti vittorie.

[comunicato stampa Civitavecchia]