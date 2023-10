Ciuferri del Certosa ha la testa al Nettuno "Nelle ultime settimane siamo diventati ancora più uniti"

Ancora una sfida tra le mura di casa per il Certosa che, dopo la grande vittoria in rimonta sul Colleferro, ospiterà stavolta il Nettuno. Un'ottima chance dunque per i ragazzi di Marco Russo per conquistare ancora il bottino pieno in vista della trasferta terribile di mercoledì al Colavolpe contro il Terracina capolista. “Siamo contenti di essere tornati finalmente al successo – dichiara il difensore Massimo Ciuferri -, e ancor di più perché lo abbiamo fatto contro il Colleferro che è una squadra fortissima e costruita per stare lì sopra. È stato bello anche per come è arrivata la vittoria, non è mai facile ribaltare una partita del genere; nonostante lo svantaggio ero ed eravamo tutti convinti di potercela fare. Soprattutto quando il livello si alza sappiamo il nostro valore. L’avevamo preparata bene senza farci condizionare dal periodo precedente, in cui abbiamo avuto soprattutto sfortuna. Momenti così possono capitare a tutti, ma se dobbiamo trarre qualcosa di positivo da queste settimane è l'esserci uniti ancora di più. Per quanto riguarda il Nettuno, la stiamo preparando molto bene come tutte le altre partite, consapevoli che dobbiamo dare un seguito all'ultima vittoria per uscire definitivamente da questo periodo”.

Da domenica pomeriggio la mente sarà rivolta al turno infrasettimanale: “Mercoledì andremo a Terracina ma adesso è inutile parlarne, la partita a cui pensare ora è quella di domenica. Inizieremo a pensare al Terracina soltanto dopo il triplice fischio, sperando con i tre punti”. In un momento ricco di appuntamenti come questo è importante per mister Russo avere la maggior parte dei giocatori a disposizione, e il recupero di Ciuferri è stato sicuramente importante: “Ora sto meglio, non ho passato un buon momento ma per fortuna ne sono uscito con l’aiuto di mister e compagni, che ringrazio per essermi stati vicino. L’auspicio è quello di cercare di far meglio dell’anno scorso, senza troppi calcoli. A mio avviso il metodo ideale è pensare partita per partita affrontandole tutte con la stessa testa e cattiveria”.