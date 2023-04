Cittadella-Lazio Women 1-1: pareggio e primo posto per le biancocelesti

La Lazio Women ha pareggiato in rimonta e in trasferta il big match contro il Cittadella valido per la ventiquattresima giornata del campionato femminile di Serie B. Un punto importante per le ragazze di Catini che difendono il primo posto mantenendo tre punti di vantaggio sulle venete e due dal Napoli, secondo in classifica. Lazio in testa dunque con 60 punti quando mancano sei giornate alla fine del campionato.

Cittadella-Lazio Women, la cronaca

Al primo tentativo importante passa in vantaggio il Cittadella. Al 18esimo Pizzolato col destro spedisce in rete una corta respinta della difesa laziale. Al 40esimo Toniolo ci prova su punizione ma il portiere devia. Al 67esimo il pareggio laziale che porta la firma di Toniolo con un tiro splendido da posizione defilata. Al 78esimo miracolo di Guidi che compie una gran parata su Pizzolato

Tabellino

Cittadella(4-3-3): Toniolo; Asta (69' La Rocca), Peruzzo, Ambrosi, Masu; Benedetti, Nichele, Dahlberg (69' Saggion); Ferin, Kongouli (69' Begal), Pizzolato. All.: Colantuono

Lazio Women (3-5-2): Guidi; Varriale, Kakampouki, Pezzotti (80' Condon); Pittaccio, Castiello, Eriksen, Colombo, Toniolo; Moraca; Fuhlendorff (60' Visentin). All.: Massimiliano Catini

Marcatrici: 18' Pizzolato (C); 66' Toniolo (L)

Ammonite: Nichele (C); Varriale (L), Toniolo (L), Pittaccio (L)

Arbitro: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)