Valmontone 1921, Riccardo Ceccarelli: "Siamo andati in difficoltà psicologica"

Il Valmontone 1921 è caduto in maniera rocambolesca per 3 a 2 nel primo turno di Coppa Italia di Promozione contro l'Atletico Colleferro. In vantaggio di due gol la squadra di mister Sarnino ha poi subito la rimonta del Colleferro ed è stata eliminata dalla competizione.

Le parole di Ceccarelli

Riccardo Ceccarelli, centrocampista classe 2003, è stato l'autore del secondo momentaneo 2 a 0. Il calciatore parlando della sua rete ha dichiarato: "Una bella soddisfazione segnare alla prima assoluta da titolare in prima squadra e dopo aver giocato solo qualche minuto in Prima categoria l’anno scorso: devo ringraziare Matozzo per lo splendido assist. Però non me la sono goduta quasi per niente per via del risultato finale”. Il centrocampista cerca di spiegare il blackout che ha colpito la squadra andata all'intervallo sul risultato di 2 a 0: “Nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, dominando il gioco e portandoci sul 2-0. Nella ripresa forse siamo tornati in campo con la testa sbagliata, abbiamo pensato a gestire il risultato senza insistere ancora. Abbiamo subito il primo gol poco prima della mezzora e poco dopo c’è stata l’espulsione di Romaggioli sul calcio di rigore che è valso il 2-2. A quel punto gli ospiti ci hanno creduto e noi siamo andati in difficoltà psicologica, poi su una palla lunga abbastanza leggibile è arrivato pure il 2-3". Con questa sconfitta il Valmontone dice addio ad uno degli obiettivi stagionali: "Nello spogliatoio c’era tanta delusione, ma tutti noi siamo consapevoli di cosa è successo sul campo e abbiamo tanta voglia di riscattarci. Ora giochiamo per un obiettivo unico: cercare di essere protagonisti e fare il meglio possibile in campionato, d’altronde la società non ha mai nascosto i suoi programmi e li ha costantemente ribaditi”. Ceccarelli chiudo parlando del suo ruolo: “Nasco da esterno destro a tutta fascia, ma domenica ho giocato da mezz’ala destra. Per me questa sarà una stagione molto formativa e spero col gruppo di riuscire a togliermi grandi soddisfazioni”.

Il calendario

Il Valmontone inserito nel girone G del campionato di Promozione esordirà in campionato il prossimo 3 ottobre. L'appuntamento è in trasferta sul campo del Bi.Ti. Calcio.