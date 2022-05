Città di Pomezia-Nettuno 1-4: finisce in goleada la stagione dei campioni del Girone C

Il Nettuno vince anche l'ultima giornata del Girone C del campionato Promozione. La formazione di mister Panicci dopo aver vinto con largo anticipo il campionato ed essersi guadagnata il salto in Eccellenza ha battuto per 4 a 1 il Città di Pomezia retrocesso in Prima Categoria.

La partita

Il Città di Pomezia va in vantaggio al minuto sette. Un passaggio di Cirilli a Cioè viene intercettato da Schiumarini che verticalizza per Mariani che si porta palla sul sinistro e non sbaglia. Passa poco e al 14esimo il Nettuno trova subito il pareggio. Il gol dell'uno a uno arriva con Cirilli che realizza un calcio di rigore guadagnato da Florio. Prima della fine del primo tempo arriva il sorpasso nettunense. Al 38esimo Florio dalla propria area di rigore lancia lungo per Sbordone che dalla linea del centrocampo va a campo aperto, punta e supera il difensore, salta il portiere e appoggia in porta la rete del 2 a 1 verdazzurro. Nella ripresa la storia non cambia e il Nettuno dilaga nel finale. Al 78esimo capitan Cirilli sigla la sua personale doppietta insaccando in rete un corner di Sbordone. Al minuto 87 il poker finale lo sigla Cavallin che da destra rientra sul mancino, salta un avversario e castiga il portiere.

La classifica

Il Nettuno ribadisce la sua forza e chiude il suo campionato al primo posto nel Girone C con 77 punti. Il Città di Pomezia termina terzultimo retrocedendo in Prima Categoria con 26 punti.