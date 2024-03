Città di Formia, il club è vicino alla cessione? Spunta una manifestazione d'interesse

Nuovo aggiornamento nella vicenda Città di Formia, con il Comitato spontaneo di cittadini formiani che ha risposto all'ultimo comunicato dei calciatori, preoccupati per la situazione di stallo nella cessione del club. Il Comitato, capitanato dall'imprenditore Paolo Leo, ha rassicurato tifosi e calciatori manifestando la volontà di chiudere l'acquisto del Formia il più presto possibile.

Il comunicato

Il Comitato spontaneo di cittadini formiani interessato a rilevare l’ASD Città di Formia Calcio, alla luce di quanto diffuso ieri in una nota inviata alla stampa dai calciatori della Prima squadra della compagine biancazzurra, intende in maniera ancora più energica ribadire la ferma volontà di concretizzare l’operazione di acquisizione della società. Dalle accorate parole dei tesserati, qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno, è venuto fuori lo stato d’animo e le difficoltà con cui l’ambiente sportivo ha avuto a che fare in questo difficile periodo. Situazione che fa breccia nei nostri cuori, pensieri che fanno comprendere ancor meglio lo spessore umano dei ragazzi che con grande dignità e spirito di sacrificio stanno onorando gli impegni, facendo i conti con un silenzio assordante. Problematiche che interessano anche il lavoro del settore giovanile e dei giovani che vedono il loro percorso di formazione sospeso nel limbo. Fermamente convinti che difficilmente l’attuale situazione possa lasciare insensibili le figure che hanno gravitato nell’ecosistema calcistico formiano, chiediamo ai vertici societari e al presidente Mario Carrano un incontro pubblico alla presenza di figure tecniche qualificate, con modalità e sede da stabilire di comune accordo, volto a concretizzare il passaggio del club. Il tempo stringe, si avvicina la parte finale della stagione e c’è il concreto rischio che l’epilogo della vicenda possa rivelarsi drammatico. Il Città di Formia Calcio è parte della nostra identità: non lasceremo nulla di intentato, lottando fino alla fine per preservare il futuro calcistico della Città.